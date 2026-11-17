Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне заявила о наступлении нового этапа в развитии мексикано-китайских отношений. Переговоры прошли на полях 33-го саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской республики.

«Этот визит знаменует собой новую эру в отношениях между Мексикой и Китаем — отношениях, которые являются результатом глубоких уз дружбы и общих принципов, таких как сотрудничество в целях развития и совместное процветание», — приводятся в коммюнике слова главы государства.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, лидеры подтвердили стремление укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. При обсуждении торгово-экономической повестки Шейнбаум указала на заинтересованность Мехико в формировании более сбалансированных и диверсифицированных экономических связей с Пекином, в том числе за счет возможностей национальной стратегии «План Мексика».

Стороны договорились расширить взаимодействие в сфере науки и технологий через подготовку кадров, запуск двусторонней программы обмена молодыми учеными и совместные исследования в области математики, сельского хозяйства, биотехнологий и чистой энергетики. Кроме того, лидеры наметили пути кооперации в экологических проектах: от очистки рек, управления водными ресурсами и борьбы с саргассовыми водорослями до переработки отходов по принципу циркулярной экономики и создания устойчивой городской среды по модели Шэньчжэня.