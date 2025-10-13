Президент США Дональд Трамп провозгласил с трибуны Кнессета, что война в Газе закончена. «Это не только конец войны — это конец эры террора и смерти, начало эры веры, и надежды, и Бога», — объявил Трамп под бурные продолжительные овации зала.

Речь президента была прервана выкриком из зала: «Признай Палестину!». Парламентские приставы немедленно выставили нарушителя вон, и Трамп похвалил охрану Кнессета: «очень эффективно». Трамп продолжает говорить, после каждого предложения его речь прерывается восторженными овациями.

Трамп говорит в своей обычной мере, не обращая внимания на телепромптер. Распространяется о величии США и американской армии, о величии и силе Израиля, хвалит арабских партнеров США, превозносит своих министров, восхищается «красотой» американского оружия, перескакивает с одной темы на другую. Лейтмотивом сумбурной речи, как обычно, является самовосхваление, и депутаты Кнессета, восторженно реагируя на каждую тираду, поощряют президента США говорить еще и еще.

Мимоходом, говоря о заслугах Уиткоффа и Кушнера, Трамп сказал, что Уиткоффу придется отвлечься, чтобы «закончить это дело с Россией».

Трамп объявил, что Сектор Газа будет демилитаризован, ХАМАС сдаст оружие и никто больше не будет угрожать Израилю. Затем похвалил лидера оппозиции Лапида и, обращаясь к Нетанияху, заявил: «Биби. он хороший человек!». Так же, между прочим, Трамп сообщил, что сегодня, после прекращения войны, «Израиль нравится миру гораздо больше, чем неделю назад”, и выразил уверенность, что палестинцы никогда больше не станут пытаться стереть Израиль с карты.

Визит Трампа вышел далеко за временные рамки утвержденного протокола. Президент США планировал покинуть Израиль в 13:00 (14:00 по бакинскому), но час спустя все еще слушал дифирамбы в Кнессете. Спикер Охана сравнил Трампа с персидским царем Киром Великим и торжественно поклялся вместе с другими спикерами номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Премьер-министр Нетанияху тоже не пожалел превосходных эпитетов, воспевая «лучшего друга Израиля в истории».

Грубо нарушив официальный протокол государственных церемоний, спикер Кнессета Амир Охана не пригласил на торжественное заседание главу третьей ветви власти — презседателя Верховного суда Ицхака Амита.

Белый дом опубликовал запись, сделанную президентом США в книге почетных гостей Кнессета: «Великий и прекрасный день. Новое начало». (israelinfo.co.il)