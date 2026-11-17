США и Израиль, распространяя беспочвенные сообщения, в том числе о якобы подготовке Ираном «грязной бомбы», создают информационную почву для новой агрессии против Ирана. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

16 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что, по данным американской разведки, Иран разрабатывает планы возможного подрыва «грязной бомбы» в Вашингтоне, целями которого могут стать высокопоставленные представители администрации Трампа.

«Те, кто начал агрессию против Ирана (США и Израиль — ред.) теперь пытаются подготовить медийную почву для своих зловещих замыслов, фабрикуя и распространяя беспочвенные обвинения, включая недавние утверждения The New York Times и сфабрикованную медийную историю о якобы «грязной бомбе», распространенной CNN. Шаг за шагом они пытаются создать видимость легитимности для дальнейшей агрессии и злодеяний», — написал он в X.

По словам Багаи, Иран знает, как ответить на любую агрессию так, чтобы ответ запомнился надолго. Он также отверг попытки связать иранские плотины с ракетными базами, назвав их предлогом для ударов по жизненно важной инфраструктуре, и напомнил, что в ходе недавней агрессии США и Израиля пострадали водохранилища и опреснительные установки, что нарушило водоснабжение мирного населения. (ТАСС)