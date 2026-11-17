Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили на встрече в Маскате безопасность судоходства и пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил оманский МИД.

«Министры <…> обсудили важность обеспечения безопасности морских коридоров и бесперебойного международного судоходства и торговли, а также необходимость сохранения открытыми политических и дипломатических каналов связи», — говорится в заявлении, опубликованном в X.

Как отметили в министерстве, аль-Бусаиди и Арагчи рассмотрели развитие ситуации в регионе, текущие вызовы и «дипломатические варианты снижения напряженности». По мнению сторон, возобновление переговорного процесса позволит расширить взаимопонимание и предотвратить дальнейшее разрастание кризиса.