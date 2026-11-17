Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встретятся в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Уиткофф и Кушнер «планируют встретиться с украинскими и европейскими чиновниками на этой неделе для работы над гарантиями безопасности и планом послевоенного экономического восстановления Украины».

По данным издания, это произойдет в четверг в Берлине.

Axios отмечает, что встреча состоится в тот же день, что и трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая в Шэньчжене.

Американский чиновник назвал встречу спецпосланников в Берлине и визит президента США Дональда Трампа в Китай «скоординированными дипломатическими усилиями».

По словам источника, Уиткофф и Кушнер «находятся в регулярном контакте с украинскими и европейскими официальными лицами, одновременно взаимодействуя с Россией».