Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в Майами 9 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, стороны обсудят «новые идеи и предложения по урегулированию» на Украине. Reuters не уточняет, о чем идет речь.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что на встрече в США Киев будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия и руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Агентство добавило, что будет обсуждаться в том числе возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины.