Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провёл встречи с высокопоставленными представителями Европейского союза (ЕС).

Как сообщает #, об этом Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.

Он сообщил, что состоялись конструктивные обсуждения с генеральным директором Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST) Гертом Яном Копманом, главным советником председателя Европейского совета по внешней политике Анной-Марией Бура и главным дипломатическим советником председателя Европейской комиссии Саймоном Мордью.

На встречах состоялся обмен мнениями по стратегическим приоритетам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Хикмета Гаджиева, обсуждались пути дальнейшего укрепления партнёрства между Азербайджаном и Европейским союзом на основе практических инициатив и конкретных результатов.

Особое внимание на переговорах было уделено транспортным и коммуникационным связям, а также вопросам энергетической безопасности.