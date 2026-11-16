Французский актёр Жерар Депардье отозвал апелляцию на приговор по делу о сексуализированном насилии, вынесенный ему в 2025 году. Он признал, что его поведение в отношении пострадавших женщин было оскорбительным, и попросил у них прощения. Это первый раз, когда Депардье извинился за своё поведение.

«Меня признали виновным. Я слышу и принимаю этот приговор», – написал 77-летний актёр в заявлении для прессы.

Депардье признал, что многие его шутки, жесты могли быть оскорбительными, даже если сам он того не хотел. Он заявил, что «осознал, что наличие или отсутствие намерения оскорбить не уменьшает нанесённого вреда». Он также признал, что времена изменились, и назвал себя «частью мира, который больше не существует».

Обвинения в домогательствах против Депардье связаны со съёмками фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Одна из пострадавших, художник-постановщик картины, заявляла, что актёр хватал её за талию, живот и грудь. Вторая, помощник режиссёра, жаловалась на непрошенные прикосновения к груди и ягодицам. Это первое дело против актёра, дошедшее до суда, хотя в общей сложности его обвиняли в подобном поведении около 20 женщин.

В 2025 году суд признал Депардье виновным и приговорил его к полутора годам тюрьмы условно. Тогда актёр не признал вину. (svoboda.org)