В Азербайджане положено начало масштабному стратегическому партнёрству, направленному на укрепление позиций страны в международной индустрии развлечений, привлечение всемирно известных артистов и развитие событийного туризма.

Dream Group International и iTicket Production подписали долгосрочное соглашение о стратегическом партнёрстве. Со стороны Dream Group International документ подписал Эмин Агаларов, со стороны iTicket Production – Зия Мамедов, сообщает «Зеркало».

Основная цель десятилетнего сотрудничества – превратить Азербайджан в одно из ведущих направлений для проведения международных концертов, масштабных фестивалей и культурных мероприятий, укрепить позиции страны в мировой индустрии развлечений и придать новый импульс развитию событийного туризма.

В рамках стратегического партнёрства компании намерены совместно работать над привлечением в Азербайджан всемирно известных исполнителей, включением Баку в маршруты международных концертных туров, представлением в стране известных фестивальных и шоу-форматов, а также созданием новых развлекательных проектов с долгосрочной перспективой развития.

«С iTicket, нашим партнёром, мы уже организовали множество концертов как в Sea Breeze, так и в Азербайджане в целом. На следующий год у нас большие планы: в ближайшее время мы объявим о выступлениях звёзд мирового уровня. С открытием DREAM Arena во второй половине 2028 года появится ещё больше возможностей для проведения крупных концертов, которые будут привлекать туристов и повышать интерес к Азербайджану», — отметил основатель и владелец Sea Breeze Эмин Агаларов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет формирование на территории Sea Breeze развлекательной экосистемы международного масштаба. С этой целью стороны будут работать над десятилетней дорожной картой развития, охватывающей организацию международных музыкальных и культурных мероприятий, разработку новых фестивальных концепций, развитие развлекательной инфраструктуры, расширение международных партнёрских связей и поддержку местных талантов.

Партнёрство не ограничится организацией концертов и фестивалей. Компании также рассмотрят возможности сотрудничества с авиаперевозчиками, отелями, туристическими операторами и другими представителями отрасли для привлечения в Азербайджан большего числа иностранных гостей. Предполагается, что проведение крупных международных мероприятий будет способствовать раскрытию туристического потенциала страны, развитию сферы услуг и повышению экономической активности.

Соглашение также предусматривает объединение международных связей, организационного опыта и профессиональных ресурсов обеих компаний. Обмен компетенциями в области привлечения артистов, организации мероприятий, билетных продаж, маркетинга, спонсорства и управления концертными площадками станет важной составляющей реализации совместных проектов.

Стратегическое партнёрство Dream Group International и iTicket Production выходит за рамки организации отдельных мероприятий и ориентировано на долгосрочное развитие индустрии. Общая цель компаний – укрепить позиции Азербайджана на мировой карте развлечений и сделать страну ещё более привлекательным направлением для международных артистов и любителей музыки со всего мира.