Известный мексиканский наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо скончался в больнице в возрасте 80 лет.
Феликс Гальярдо считался одним из крупнейших торговцев наркотиками в истории и известен тем, что создал альянс между преступными группировками в Колумбии и своим собственным мексиканским картелем.
Гальярдо, которого называли «крестным отцом» и «боссом боссов», возглавлял могущественный Гвадалахарский картель, господствовавший в мексиканском наркобизнесе в разгар кокаинового бума 1980-х годов.
В то время он создал новый способ ведения незаконной торговли наркотиками, который применяется и по сей день. С 1989 года он находился под стражей.
Гальярдо занимает в истории наркотрафика одно из ключевых мест — соревноваться с ним может, пожалуй, лишь Пабло Эскобар.
Гальярдо возглавлял организацию, которая произвела революцию в контрабанде наркотиков в регионе, вступив в партнерство с колумбийскими картелями — в частности, с медельинским картелем Эскобара, чтобы объединить производство в Андах с мексиканскими перевозками через границу в Соединенные Штаты.
По оценкам, в какой-то момент 80% всего кокаина, поступавшего в США, поступало от Медельинского картеля. Феликс Гальярдо и его организация играли главную роль в контрабанде.
На пике своего могущества Гвадалахарский картель под руководством Гальярдо оказывал огромное влияние на мексиканскую политику и правоохранительные органы, контролируя целые полицейские сети и губернаторские посты в штатах.
Однако в 1985 году после пыток и убийства агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике «Кики» Камарены кольцо вокруг лидеров картеля начало сжиматься.
Камарена обнаружил, а затем уничтожил принадлежавшую группировке огромную плантацию марихуаны в Чихуахуа,.
За его убийством последовала из крупнейших операций по розыску преступников, когда-либо проводившихся правительством США в Северной Америке.
В 1989 году Феликс Гальярдо был арестован и приговорен к многолетнему тюремному заключению. В связи с плохим состоянием здоровья в 2022 году его собирались перевести под домашний арест, однако технические проблемы с электронным браслетом на лодыжке этому помешали, и он скончался в больнице в своем родном городе Гвадалахаре.
В 1980-х годах Хоакин «Эль Чапо» Гусман познакомился с Феликсом Гальярдо, и тот поручил ему заниматься логистикой своей организации.
В результате последующего распада организации Феликса Гальярдо после его ареста возник возглавляемый Гусманом картель Синалоа. Сам Гусман стал еще одним человеком, чье имя ассоциируется с крупномасштабным наркотрафиком.
В 2019 году по итогам одного из самых громких судебных процессов в новейшей истории США Гусмана приговорили к пожизненному заключению по обвинениям, включающим наркотрафик и отмывание денег.
Жизнь Феликса Гальярдо нашла отражение в ряде телевизионных программ, включая сериал Netflix «Наркос: Мексика». В сериале показан как его путь к вершине власти, так и его отношения с Гусманом. (bbc.com)