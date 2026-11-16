По оценкам, в какой-то момент 80% всего кокаина, поступавшего в США, поступало от Медельинского картеля. Феликс Гальярдо и его организация играли главную роль в контрабанде.

На пике своего могущества Гвадалахарский картель под руководством Гальярдо оказывал огромное влияние на мексиканскую политику и правоохранительные органы, контролируя целые полицейские сети и губернаторские посты в штатах.

Однако в 1985 году после пыток и убийства агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике «Кики» Камарены кольцо вокруг лидеров картеля начало сжиматься.

Камарена обнаружил, а затем уничтожил принадлежавшую группировке огромную плантацию марихуаны в Чихуахуа,.

За его убийством последовала из крупнейших операций по розыску преступников, когда-либо проводившихся правительством США в Северной Америке.

В 1989 году Феликс Гальярдо был арестован и приговорен к многолетнему тюремному заключению. В связи с плохим состоянием здоровья в 2022 году его собирались перевести под домашний арест, однако технические проблемы с электронным браслетом на лодыжке этому помешали, и он скончался в больнице в своем родном городе Гвадалахаре.

В 1980-х годах Хоакин «Эль Чапо» Гусман познакомился с Феликсом Гальярдо, и тот поручил ему заниматься логистикой своей организации.

В результате последующего распада организации Феликса Гальярдо после его ареста возник возглавляемый Гусманом картель Синалоа. Сам Гусман стал еще одним человеком, чье имя ассоциируется с крупномасштабным наркотрафиком.

В 2019 году по итогам одного из самых громких судебных процессов в новейшей истории США Гусмана приговорили к пожизненному заключению по обвинениям, включающим наркотрафик и отмывание денег.