Во второй тур выборов башкана (главы) автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдовы, по предварительным результатам голосования 15 ноября, выходят Александр Стояногло и Федор Гагауз. Об этом сообщает Молдавская служба Радио Свобода со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Независимый кандидат, бывший генпрокурор Молдовы и кандидат в президенты страны Александр Стояногло набирает в первом туре 38,44% голосов. Кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз – 24,22%.

Остальные шесть претендентов на пост башкана набирают от 0,8% до 15,6% голосов.

Второй тур выборов должен состояться 29 ноября, так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов избирателей автономии.

Явка избирателей составила 37,6% при необходимом для признания первого тура состоявшемся пороге в 25%. Для признания второго тура состоявшимся необходима явка не менее 20% избирателей.

Оба вышедших во второй тур кандидата поддерживают развитие связей с Россией. В Гагаузии избиратели, как правило, поддерживают пророссийские силы. В то же время Стояногло, бывший соперником президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах 2024 года, поддерживает и вступление страны в ЕС.

Одновременно с выборами башкана жители Гагаузии выбирали новый состав Народного собрания – законодательного органа гагаузской автономии. На 35 депутатских мандатов по одномандатным округам претендовали 132 кандидата. Во многих округах также состоится второй тур.

Выборы на пост главы автономии состоялись досрочно. Должность была объявлена вакантной после вынесения приговора бывшей главе Гагаузии Евгении Гуцул. В августе 2025 года суд в Кишиневе приговорил ее к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии «Шор», которую в 2023 году признали неконституционной. После задержания в марте 2025 года Гуцул просила президента России Владимира Путина «использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» давления на власти Молдовы.

Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдовы, где живут около 130 тысяч человек. (svoboda.org)