Вопрос о том, кто станет новым президентом Словакии, будет решен лишь во втором туре выборов. Согласно предварительным итогам голосования, прошедшего в субботу, 23 марта, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для избрания пятидесятипроцентный барьер, пишет агентство dpa.

Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок набрал на выборах больше всего голосов, следует из предварительных данных избирательной комиссии страны — 42,5 процента. Его ближайший конкурент, спикер парламента от социал-демократов Петер Пеллегрини заручился поддержкой 37 процентов избирателей. Третью строчку среди кандидатов занял бывший словацкий министр юстиции Штефан Гарабин, получивший 11,7 процента голосов.

Предыдущий президент Словакии Зузана Чапутова, с начала войны активно поддерживающая Украину, решила не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

Таким образом, Корчок и Пеллегрини перешли во второй тур выборов, проведение которого запланировано на 6 апреля. (DW)