Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидируют в первом туре выборов президента Ирана по итогам обработки всех бюллетеней. Поскольку никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, Пезешкиян и Джалили встретятся во втором туре 5 июля.

Как сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB, после подсчета 24,5 млн голосов на всех 58,6 тыс. участков Пезешкиян набирает 10,4 млн, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили — 9,5 млн. (ТАСС)