В Великобритании арестован американский военнослужащий, предположительно, по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщает контртеррористическое подразделение лондонской полиции, 41-летний военный был задержан во вторник недалеко от города Глостер.

«В Великобритании был арестован военнослужащий армии США. Арест произведен в рамках расследования, которое ведет подразделение по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism Policing) в тесном взаимодействии с властями США, американскими военными структурами и ФБР», — говорится в сообщении Metropolitan Police.

«Его подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года (National Security Act 2023). В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Обвинения связаны с Россией», — добавили в полиции.

По имеющимся у Би-би-си сведениям, арестованный военнослужащий служил на военной базе «Имджин». Это объект британской армии, расположенный недалеко от Иннсворта в графстве Глостершир; там находится штаб Корпуса быстрого развертывания НАТО (Allied Rapid Reaction Corps — ARRC).

Как заявила старший координатор Counter Terrorism Policing Вики Эванс, расследование и арест стали результатом тесного сотрудничества между властями Великобритании и США.

«Речь идет о серьезных обвинениях; расследование продолжается. Данные действия демонстрируют прочность партнерских отношений между правоохранительными органами и службами национальной безопасности Великобритании и США», — сказала она.

В лондонской полиции добавили, что арестованный в настоящее время находится в одном из полицейских участков Лондона. Его имя не называется.

Директор ФБР Кэш Патель отметил, что «арест связан с обвинениями в шпионаже».

«Поскольку расследование еще продолжается, хочу четко заявить: ФБР не потерпит тех, кто нарушает присягу, данную Соединенным Штатам, и чьи действия ставят под угрозу национальную безопасность — как нашу, так и наших партнеров. За последние 21 месяц ФБР произвело 167 арестов по делам, связанным с контрразведкой и шпионажем, что на 53% больше показателей предыдущего периода», — говорится в заявлении.

Заявление по поводу этого ареста сделал и глава армейской контрразведки США, бригадный генерал Шон Стинчон.