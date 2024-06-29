Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во втором туре за их единомышленника — представителя лидера Ирана в Совбезе республики Саида Джалили.

«Поскольку второй тур выборов посвящен соперничеству между Саидом Джалили и Масудом Пезешкияном (представителем крыла реформистов), Коалиционный совет сил исламской революции, свидетельствуя о своем уважении к Пезешкияну, в то же время <…> призывает всех своих участников и сторонников по всей стране использовать все свои возможности, чтобы выразить поддержку Саиду Джалили», — говорится в заявлении движения, размещенном на его сайте, передает ТАСС.

Кандидатуру Джалили также поддержало консервативное движение «Сеть последователей исламской революции».

Газизаде Хашеми в X (ранее Twitter) также призвал поддержать Джалили. Закани в заявлении, размещенном в X, отметил, что «предстоящая неделя — решающая для фронта революции, если в первом туре среди революционных сил были разногласия, то теперь Всевышний дал второй шанс, во втором туре разногласий уже нет, единственным правильным выбором будет [голос за] Саида Джалили».

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Иране и выбывший из гонки, спустя час после объявления официальных результатов первого тура призвал голосовать во втором за Джалили. Коалиционный совет сил исламской революции поблагодарил Галибафа, Газизаде Хашеми и Закани за публичную поддержку кандидата от консерваторов.