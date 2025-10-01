«Карабах» сегодня проведет очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова в рамках второго тура сыграет в Баку с датским клубом «Копенгаген».

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45. Матч будет обслуживать рефери ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбююк.

Отметим, что «Карабах» в первом туре победил «Бенфику» в Португалии со счетом 3:2. «Копенгаген» сыграл вничью дома с немецким «Байер 04» — 2:2.