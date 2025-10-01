Агдамский «Карабахом» уверенно обыграл датский «Копенгаген» в матче II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершилась победой скакунов со счетом 2:0.

Абделла Зубир открыл счёт на 28-й минуте, Эммануэль Аддай на 84-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Карабах» с шестью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Копенгаген» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Карабах» 22 октября сыграет в гостях с «Атлетиком» из Бильбао.