В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен последний матч 11-го тура.

Как сообщает Report, «Араз-Нахчыван» принимал агдамский «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофига Байрамова в Баку. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:1.

Первый гол в игре был забит на 75-й минуте с пенальти, в составе нахчыванцев отличился Орхан Алиев. На второй добавленной к основному времени матча минуте Элвис Машике увеличил преимущество гостей до двух мячей. Спустя 5 минут гол престижа «Карабаха» забил Жуниньо.

После этого результата «Араз-Нахчыван» увеличил число очков в активе до 20 и делит второе место со «скакунами».