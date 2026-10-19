Президент США Дональд Трамп готов согласиться на проведение трёхсторонней встречи с участием лидеров Соединённых Штатов, России и Китая во время саммита АТЭС в Шэньжене в ноябре. Об этом он 19 октября сказал журналистам.

Трамп подчеркнул, что пока не давал согласия на встречу, но «сделает это», если председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин захотят её провести.

Трамп отметил, что главной темой встречи могла бы стать денуклеаризация, то есть отказ трёх стран от ядерных арсеналов. По словам Трампа, обсуждаться могла бы и война в Украине, причём, как он уточнил, и без присутствия Владимира Зеленского.

О возможности проведения встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина ранее в понедельник писала газета The Wall Street Journal. Она со ссылкой на свои источники утверждала, что автор идеи этой встречи — Путин, который хотел бы обсудить на ней войну в Украине и попытаться добиться поддержки лидерами российских условий мира.

The Wall Street Journal утверждает, что Путин говорил об этой идее во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что такая встреча обсуждается.

Глава МИД Украины Андрей Сибига прямо высказался против такой встречи и обсуждения на ней Украины. Обеспокоенность высказали также в ЕС.

В разговоре с журналистами Трамп также сказал, что США по-прежнему предоставляют Украине развединформацию, и вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что от имени Украины вести переговоры должен «кто-то другой». По мнению президента США, Зеленский много раз мог завершить войну, но не сделал этого.

На прошлой неделе Киев и Вашингтон обменивались критическими замечаниями в связи с так называемой дизельной сделкой, заключённой между США и Россией. Зеленский заявлял, что американская сторона подталкивает его к завершению войны на российских условиях. (svoboda.org)