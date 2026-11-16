Белый дом подтвердил планы проведения 19 ноября в Шэньчжэне встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствует распространенный 15 ноября график американского президента.

Из него следует, что трехсторонний саммит состоится в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало переговоров намечено на 10:30 по бакинскому времени. Других подробностей предстоящей встречи Белый дом не привел.

Согласно графику американского президента, перед трехстронней встречей с Путиным и Си Цзиньпином Трамп в четверг примет участие в мероприятиях по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и проведет двусторонние переговоры с председателем КНР. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США завершит четырехдневную поездку главы американской администрации на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях на высшем уровне по линии АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).