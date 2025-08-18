Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник начнется в 20:15 мск и продлится час. На 22:00 мск запланировано начало многосторонней встречи президента США и европейских лидеров. Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

Встреча Трампа и Зеленского будет посвящена урегулированию украинского конфликта. На встречу с главой Белого дома также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.