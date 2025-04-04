Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Тимоти Хо и его заместитель Венди Нобл уволены после встречи президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер, которая обвиняла их в нелояльности, cообщает CBS.

Лумер опубликовала в соцсети Х пост, где написала, что оба «были нелояльны президенту Трампу». «Вот почему они были уволены», — добавила она.

Еще до того, как об этом стало известно, Трамп заявил журналистам, что уволит любого сотрудника, которого посчитает нелояльным.

«Мы всегда будем увольнять людей — людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются нами, или людей, которые могут быть лояльны кому-то другому», — сказал он после того, как на борту президентского самолета ему задали вопрос об увольнении как минимум трех сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), которое тоже произошло после встречи Трампа с Лумер в среду.

Как пишет Reuters, Трамп заявил в самолете, что Лумер рекомендовала ему несколько человек на административные должности, но она никак не связана с увольнениями в СНБ.