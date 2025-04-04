Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Тимоти Хо и его заместитель Венди Нобл уволены после встречи президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер, которая обвиняла их в нелояльности, cообщает CBS.
Лумер опубликовала в соцсети Х пост, где написала, что оба «были нелояльны президенту Трампу». «Вот почему они были уволены», — добавила она.
Еще до того, как об этом стало известно, Трамп заявил журналистам, что уволит любого сотрудника, которого посчитает нелояльным.
«Мы всегда будем увольнять людей — людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются нами, или людей, которые могут быть лояльны кому-то другому», — сказал он после того, как на борту президентского самолета ему задали вопрос об увольнении как минимум трех сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), которое тоже произошло после встречи Трампа с Лумер в среду.
Как пишет Reuters, Трамп заявил в самолете, что Лумер рекомендовала ему несколько человек на административные должности, но она никак не связана с увольнениями в СНБ.
АНБ не дало комментариев по поводу увольнений и перенаправило Би-би-си в пресс-службу Министерства обороны, а Белый дом ранее сообщил, что СНБ «не комментирует кадровые вопросы».
На борту самолета в Майями Трамп подтвердил встречу с Лумер и назвал ее «великим патриотом» и «очень сильным человеком».
«Она дает рекомендации… иногда я прислушиваюсь к этим рекомендациям, — сказал он. — Я слушаю всех, а потом принимаю решение».
В телефонном разговоре с Би-би-си Лумер заявила, что было бы «неуместно» раскрывать детали своей встречи с Трампом.
«Это была конфиденциальная встреча, — сказала она. — Жаль, что в Белом доме все еще есть утечки информации».
Она отправила текстовое сообщение, в котором говорилось: «Для меня было честью встретиться с президентом Трампом и представить ему результаты моего исследования. Я продолжу усердно работать, чтобы поддерживать его повестку, и буду продолжать подчеркивать важность СТРОГИХ ПРОВЕРОК, они нужны, чтобы защитить президента США и нашу национальную безопасность».