Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза наркотиков из Ирана с использованием паратрайка.

Как сообщили # в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС. Пограничники обнаружили паралет, который попытался нарушить государственную границу с территории Ирана в направлении Азербайджана.

В результате проведенного комплекса оперативных и пограничных мероприятий летательный аппарат был обезврежен. При осмотре были обнаружены и изъяты более 21 кг наркотических средств, в том числе 19 кг 270 г марихуаны и 1 кг 940 г опиума, а также 4 тыс. таблеток метадона М-40.

Управлявший летательным аппаратом гражданин Ирана задержан.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в различное время фиксировались случаи незаконного перемещения наркотических средств на территорию Азербайджана посредством летательных аппаратов. Подобные действия расцениваются как противоправная деятельность, направленная против неприкосновенности государственной границы и безопасности страны», — говорится в заявлении.

В ГПС добавили, что и впредь будут принимать необходимые меры для пресечения незаконной деятельности на государственной границе, нейтрализации используемых для этих целей технических и летательных средств, а также выявления и задержания причастных к таким правонарушениям лиц.