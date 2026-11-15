В столице Чехии Праге около 400 тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против правительства, которое планирует ограничить демократические нормы, в частности в отношении независимости общественного вещателя.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Seznam Zprávy.

По словам организаторов, это крупнейшее подобное мероприятие в чешской истории. Люди выражали несогласие с планами правительства по национализации средств массовой информации общественного вещания. По словам председателя объединения «Миллион мгновений за демократию» Микулаша Минара, на воскресную акцию прибыло от 350 до 450 тысяч человек.

«Это крупнейшая акция на равнине Летна за последние 37 лет, еще с 1989 года», – сказал Микулаш Минар.

Как пишет Idnes, общественная организация «Миллион мгновений за демократию» требует от правительственной коалиции отстранить Томио Окамуру от должности председателя Палаты депутатов и исключить политическое движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) из министерства обороны. Она также призвала правительство к диалогу и к отзыву закона, отменяющего лицензионные сборы. А еще – выступила против сокращения финансирования общественных СМИ. Организаторы называют это крупнейшим общественным собранием в истории независимой Чехии.

«Чешский народ восстал против принятия ключевых законов тайно, в спешке и без обсуждения. Некоторые из присутствующих здесь уже в пятый раз, ведь они стояли здесь еще в 1989 году», – сказал Микулаш Минар.

Протестующие обвиняют главу правительства Андрея Бабиша во лжи и неэффективном руководстве. Сам Бабиш в ответ отметил, что уважает право людей на протест, но не согласен с причинами демонстрации, не считает их правдивыми.

«Система финансирования меняется, никто не хочет контролировать общественные СМИ, никто не хочет указывать им, что они должны говорить и делать, никто не хочет их национализировать. Мы делаем это потому, что эта система уже устарела, и по тому же пути сегодня идет большинство стран Европы», – сказал премьер-министр, комментируя решение сократить финансирование общественного вещателя.