В столице Чехии Праге в воскресенье, 25 октября, сотни людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом пишет iDNES, передает «Европейская правда».

Организаторы опасаются, что переход на финансирование из государственного бюджета поставит под угрозу независимость общественных вещателей.

Акцию на Староместской площади организовала общественная инициатива «Миллион моментов за демократию». Участники пришли с чешскими флагами и плакатами, на которых критикуют предложенные изменения в финансировании Чешского телевидения и Чешского радио.

Председатель организации Микулаш Минар заявил, что демонстрация должна стать сигналом правительству о неприемлемости его планов. Он призвал участников сохранять спокойствие и подчеркнул, что противостоять политическому курсу власти нужно мирными методами.

Организаторы раскритиковали ускоренное рассмотрение законопроекта в Палате депутатов.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг обвинения в том, что предложенные изменения приведут к национализации СМИ или поставят под угрозу демократию. Он заявил, что правительство выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.

К критике планов правительства присоединилась также инициатива Veřejnoprávně, представляющая сотрудников Чешского телевидения и Чешского радио. Она объявила о намерении провести целодневную забастовку 3 ноября.

Законопроект на данный момент прошел первое чтение в парламенте.