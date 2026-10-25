Илон Маск сравнил своих политических противников с Лаврентием Берией. Соответствующую публикацию предприниматель разместил 25 октября в соцсети X, сопроводив ее цитатой, которую приписывают бывшему руководителю советских органов госбезопасности.

«Они действуют в духе Берии», — написал Маск, прикрепив портрет советского государственного деятеля с фразой: «Был бы человек, а статья найдется».

Так миллиардер отреагировал на публикацию американского пользователя Кайла Тиббиттса. Тот в ироничной форме изобразил диалог между сторонниками левых взглядов и их оппонентами. По версии автора, критики Маска требуют отправить его в тюрьму, хотя не могут назвать конкретного преступления, и обещают найти основания для обвинений позднее.

Маск уже цитировал это крылатое выражение ранее — в сентябре 2024 года, когда защищал компанию Starlink от претензий со стороны критиков.

Отметим, что фразу «Был бы человек, а статья найдется» приписывают Сталину и Лаврентию Берии, при этом документальных подтверждений авторства ни одного из них нет. Среди возможных авторов также называют наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и прокурора Андрея Вышинского.