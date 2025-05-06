Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не знал и не имеет отношения к изображению, на котором он представлен в образе Папы Римского. Это фото было опубликовано в его соцсети Truth Social.

Журналистка напомнила Дональду Трампу о его изображении в образе Папы Римского, которое не понравилось католикам, пишет focus.ua.

«Вы имеете в виду, что они не воспринимают шуток? Католикам это понравилось. Я не имел к этому никакого отношения», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это «кто-то» его сфотографировал в образе Папы Римского и выложил в Интернет.

«Это сделал не я, понятия не имею, откуда это взялось, возможно, это был искусственный интеллект. Я ничего об этом не знаю», — подчеркнул Трамп.