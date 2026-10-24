Первая совместная встреча министров иностранных дел Грузии и пяти государств Центральной Азии, состоявшаяся 23 октября в Батуми, стала не просто дипломатической инициативой. За стремлением расширить сотрудничество в торговле, энергетике и транспортной сфере просматривается более масштабный процесс: Центральная Азия и Южный Кавказ ищут новые способы укрепления экономических связей в условиях перестройки евразийских маршрутов и изменения баланса международных интересов. Для Грузии это возможность закрепить за собой роль западных ворот Центральной Азии, а для государств региона — расширить доступ к мировым рынкам и снизить зависимость от ограниченного числа транспортных направлений.

В переговорах участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сам факт объединения всех пяти центральноазиатских республик на одной дипломатической площадке с Грузией показателен: региональное сотрудничество постепенно выходит за рамки двусторонних контактов и приобретает более системный характер. При этом речь пока не идет о формировании нового политического блока. Скорее, государства пытаются согласовать практические интересы, которые не требуют полного совпадения их внешнеполитических ориентиров, но предполагают более тесную координацию в экономике, логистике и инфраструктуре.

Главная интрига батумской встречи заключается в том, что транспортная дипломатия становится для Тбилиси инструментом укрепления международных позиций. Географическое положение Грузии позволяет ей связывать Черное море с Южным Кавказом и Центральной Азией, однако само по себе оно не гарантирует ни роста транзитных доходов, ни политического влияния. Чтобы превратить свое расположение в стратегическое преимущество, стране необходимо предложить партнерам надежную инфраструктуру, конкурентоспособные условия перевозок и предсказуемые правила работы. Именно поэтому сотрудничество с центральноазиатскими государствами имеет для Грузии значение, выходящее далеко за рамки очередного дипломатического контакта.

Особую роль в этом процессе играет Средний коридор — Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай и Центральную Азию с европейскими рынками через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее по черноморскому направлению. На фоне перестройки глобальных цепочек поставок и стремления государств диверсифицировать внешнюю торговлю этот маршрут приобретает все большую привлекательность. Казахстан получает дополнительные возможности для экспорта, Узбекистан и Кыргызстан — новые перспективы выхода на внешние рынки, Туркменистан — дополнительные варианты транспортировки продукции, а Грузия укрепляет позиции транзитного звена между Азией и Европой.

Однако рассматривать Средний коридор исключительно как антироссийский проект было бы упрощением. Для государств Центральной Азии его ценность прежде всего заключается в расширении пространства для экономического маневра. Чем больше доступных маршрутов, тем больше возможностей выбирать условия перевозок, снижать риски, связанные с политическими кризисами, и укреплять переговорные позиции перед партнерами. Это не обязательно предполагает отказ от традиционных торговых направлений. Напротив, диверсификация позволяет не ставить внешнеэкономические связи в зависимость от одного маршрута или одного центра силы.

Для Грузии эта логика особенно актуальна. На фоне сложных отношений Тбилиси с западными партнерами расширение контактов с Центральной Азией позволяет грузинским властям укреплять экономические связи и демонстрировать самостоятельность внешнеполитического курса. Впрочем, было бы преждевременно трактовать батумскую встречу как разворот Грузии от Европы к Азии. Скорее, речь идет о стремлении расширить круг партнеров и превратить транзитный потенциал страны в ресурс, который будет востребован независимо от политической конъюнктуры. Экономические интересы и дипломатические расчеты здесь не противоречат друг другу, а взаимно дополняются.

При этом возникает принципиальный парадокс: Грузия стремится стать одним из главных организаторов западного направления Среднего коридора, но не контролирует весь маршрут. Чтобы груз из Казахстана или Туркменистана достиг грузинских портов, ему необходимо пересечь Каспийское море и пройти через азербайджанскую транспортную инфраструктуру. Следовательно, эффективность грузинского участка напрямую зависит от пропускной способности портов и железных дорог Азербайджана, организации морских перевозок и согласованности действий всех участников цепочки.

Именно поэтому Азербайджан занимает в этой конфигурации особое положение. Баку выступает не просто транзитной территорией между Каспием и Черным морем, а одним из ключевых участников формирования транспортной архитектуры региона. Казахстан, Туркменистан и другие государства Центральной Азии заинтересованы в надежном сообщении через Каспий, тогда как Грузия нуждается в устойчивом грузопотоке для укрепления собственных позиций. В результате интересы Баку и Тбилиси во многом совпадают, хотя это не исключает конкуренции за инвестиции, логистические проекты и распределение экономических выгод.

Экономический потенциал этого сотрудничества подтверждается и новейшими оценками Всемирного банка. В докладе, опубликованном 28 сентября 2026 года, организация пришла к выводу, что целевые инвестиции в Средний коридор могут более чем втрое увеличить объемы торговли по маршруту, сократить время перевозок вдвое, повысить совокупный ВВП стран коридора на 3,3% и обеспечить создание двух миллионов дополнительных рабочих мест к 2040 году. Если же инфраструктурные вложения будут сопровождаться реформами, направленными на повышение эффективности перевозок и упрощение торговли, объемы грузопотоков могут вырасти вчетверо, а сроки доставки — сократиться на две трети по сравнению с 2023 годом.

Масштаб необходимых вложений, впрочем, показывает, насколько далеко потенциальные выгоды отстоят от гарантированного результата. По оценке Всемирного банка, до 2040 года потребуется более $25 млрд инвестиций непосредственно в физическую инфраструктуру — железные дороги, морские порты и подъездные пути. Еще около $30 млрд необходимо направить на сопутствующие элементы: логистические центры, терминалы, соединительные дороги и железнодорожные участки, подвижной состав, оборудование и цифровые системы. Таким образом, речь идет не только о строительстве новых объектов, но и о создании единой транспортной системы, способной работать без постоянных задержек и дополнительных издержек.

Эти оценки позволяют иначе взглянуть на значение встречи в Батуми. Если Средний коридор станет полноценной экономической системой, его эффект не ограничится доходами от транзита. Вокруг маршрута могут развиваться переработка сырья, складская логистика, производство, сервисные предприятия и новые инвестиционные проекты. В таком случае страны региона будут зарабатывать не только на перемещении товаров, но и на создании добавленной стоимости. Именно переход от простой транспортировки грузов к более глубокой экономической кооперации способен превратить коридор в долгосрочный источник развития.

Но для этого участникам придется решить проблемы, которые не устраняются дипломатическими заявлениями. Различия в таможенных процедурах, тарифах и документации, несогласованность расписаний и ограничения пропускной способности портов могут свести на нет преимущества маршрута. Всемирный банк отдельно подчеркивает необходимость единой цифровой системы обработки транспортных данных, координации железнодорожных и морских перевозок, а также более тесного взаимодействия государственных и частных операторов. Следовательно, главный вызов заключается не столько в том, чтобы построить отдельные инфраструктурные объекты, сколько в том, чтобы заставить их работать как единый механизм.

Есть и политическое ограничение. Центральная Азия не является единым субъектом с полностью совпадающими интересами. Казахстан и Узбекистан проводят собственные региональные стратегии, Туркменистан традиционно придерживается осторожного внешнеполитического курса, а Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в расширении доступа к рынкам и инвестициям. Грузия, в свою очередь, стремится укрепить собственные позиции в транспортной системе. Поэтому участникам придется искать баланс между общими целями и национальными приоритетами. Региональное сотрудничество будет устойчивым лишь в том случае, если экономические выгоды окажутся достаточно ощутимыми для каждой из сторон.

В более широком геополитическом контексте сближение Центральной Азии и Южного Кавказа отражает стремление государств региона расширять пространство для самостоятельных решений. Россия и Китай сохраняют значительное влияние в Центральной Азии, однако государства региона одновременно укрепляют связи с Европейским союзом, Турцией и другими внешними партнерами. Развитие маршрутов через Каспий и Южный Кавказ позволяет расширять эти связи без необходимости превращать экономическую диверсификацию в демонстративный выбор против какого-либо внешнего игрока. Для Грузии участие в этом процессе означает возможность повысить международную значимость страны, а для центральноазиатских республик — получить дополнительные инструменты внешнеэкономической политики.

При этом Батуми не следует воспринимать как новый центр, способный самостоятельно определять правила евразийской торговли. Значение встречи будет зависеть от того, станет ли формат регулярным и приведет ли к конкретным совместным проектам. Не менее важно, насколько активно в дальнейшую координацию будут вовлечены Азербайджан и другие ключевые участники Среднего коридора. Без взаимодействия между всеми звеньями транспортной цепочки даже самые амбициозные планы рискуют остаться на уровне политических заявлений.

В конечном счете батумская встреча отражает постепенное изменение геоэкономической логики Евразии. Центральная Азия все активнее рассматривает Южный Кавказ как путь к внешним рынкам, а Грузия стремится превратить свое положение на Черном море в источник долгосрочного экономического и политического влияния. Азербайджан при этом сохраняет ключевую роль связующего звена между Каспием и Кавказом. Интересы этих государств создают основу для более тесного сотрудничества, но одновременно делают очевидной их взаимозависимость.

Главный вопрос заключается в том, смогут ли участники превратить дипломатическую инициативу в устойчивую систему регионального взаимодействия. Если Батуми станет постоянной площадкой для согласования транспортной, торговой и инвестиционной политики, встреча может оказаться важным шагом к сближению Центральной Азии и Южного Кавказа. Если же сотрудничество ограничится общими декларациями, ее значение останется преимущественно символическим. В новой евразийской конфигурации география по-прежнему имеет значение, но решающее преимущество получает не тот, кто просто расположен на пересечении маршрутов, а тот, кто способен обеспечить их надежную, быструю и экономически выгодную работу.

Заур Нурмамедов