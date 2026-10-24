Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на призывы уйти в отставку после скандала вокруг проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ранее отставки главы организации потребовали президент УЕФА Александер Чеферин и глава КОНКАКАФ Виктор Монтаньяни.

«Меня избрали 211 национальных ассоциаций со всего мира. Думаю, важно понимать, что в такой организации, как ФИФА, могут существовать разные мнения и точки зрения. Но если мы серьезно относимся к демократии, демократическому процессу и верим, что у всех во всем мире одинаковое право голоса, что футбол принадлежит каждому, то должны уважать мнение подавляющего большинства.

Я недавно вернулся из Токио, где Азиатская конфедерация футбола полностью поддержала меня. Я был в Кабо-Верде, где меня поддержали все страны Африканской конфедерации. Я общаюсь со всеми ассоциациями по всему миру. Существуют разные мнения по многим вопросам – чемпионату мира, его формату, количеству участников, распределению мест, календарю, коммерческим вопросам.

Не всегда легко объединить всех, но мы должны уважать разные точки зрения. И я их уважаю. В конечном счете именно национальные ассоциации ФИФА будут решать, кого они хотят видеть президентом и как должна управляться организация», – заявил Инфантино.

Примечательно, что еще в августе президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа подписал совместное письмо с Чеферином и Монтаньяни с требованием отставки Инфантино. Спустя два месяца АФК выступила в поддержку его переизбрания.

Напомним, скандал вокруг FIFA Forward Enterprise разгорелся после появления информации о планах ФИФА продать частным инвесторам доли в своих турнирах, включая чемпионат мира. Впоследствии от проекта отказались.

Очередные выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года.

Джанни Инфантино, находящийся в Баку с связи проведением чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 2026, вместе с председателем Организационного комитета турнира Самиром Шарифовым, президентом АФФА Ровшаном Наджафом и представителями ассоциации посетили Говсанский спортивный комплекс в первый игровой день чемпионата мира.

Гости ознакомились с условиями комплекса и посмотрели первые матчи турнира. В течение дня здесь запланировано 92 матча.

Турнир проходит с 22 по 30 октября. Первые матчи состоялись сегодня, 24 октября. Впервые организованное соревнование собрало в Баку юных футболистов из 189 ассоциаций — членов FIFA.

Вечером в Baku Crystal Hall пройдет официальная церемония открытия, после которой сборная Азербайджана встретится с командой Восточного Тимора.

Турнир направлен на развитие юношеского футбола и обмен международным опытом.