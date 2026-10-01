Мировая геополитика постепенно меняет привычную карту центров силы. Если ещё недавно Турцию чаще воспринимали прежде всего как важного члена НАТО, крупную региональную державу и мост между Европой и Ближним Востоком, то сегодня этого определения уже недостаточно. Вокруг Анкары формируется гораздо более сложная система связей, в которой одновременно сходятся европейская безопасность, Черное море, Южный Кавказ, Каспий, Центральная Азия, Ближний Восток и транспортные маршруты между Китаем и Европой. Именно поэтому вопрос сегодня заключается уже не столько в том, стремится ли Турция стать влиятельнее, сколько в том, насколько её географическое положение и собственные экономические, военные и дипломатические возможности позволяют ей превратиться в один из ключевых узлов новой евразийской архитектуры.

Особенно показательно, что к подобному выводу постепенно приходят не только турецкие аналитики. Европейские и американские мозговые центры всё чаще рассматривают Анкару не как периферийного участника европейской политики, а как самостоятельного стратегического игрока. В исследовании CEPS о внешней политике Турции отмечается, что меняющаяся европейская система безопасности подталкивает ЕС и Турцию к более тесному взаимодействию, причём вопрос постепенно смещается от того, является ли Турция частью европейской оборонной архитектуры, к тому, насколько она уже участвует в её формировании. При этом Турция одновременно сохраняет связи с Китаем, Азией и Ближним Востоком, продолжая политику диверсификации внешних отношений.

Именно эта способность находиться сразу в нескольких геополитических пространствах и становится главным турецким активом. Анкара не обязана выбирать исключительно между Брюсселем, Вашингтоном, Москвой, Пекином или странами Центральной Азии. Турецкая внешняя политика последних лет показывает стремление работать сразу с несколькими центрами силы, используя собственное положение для расширения пространства манёвра. Это не означает отсутствия противоречий или автоматического успеха всех турецких инициатив. Напротив, Турция сталкивается с серьёзными ограничениями, но сама структура её внешних связей делает Анкару необходимым собеседником для различных сторон.

На европейском направлении особенно важен происходящий сдвиг в восприятии Турции. Как отмечает аналитика MP-IDSA, отношения ЕС и Турции всё больше характеризуются формулой «стратегическая взаимозависимость без вступления»: политические разногласия и вопросы членства сохраняются, однако сотрудничество в торговле, безопасности, миграции и региональной политике продолжает иметь практическое значение. Европейский подход постепенно становится более геополитическим: Турцию всё сложнее рассматривать исключительно через призму многолетнего вопроса о её возможном членстве в ЕС.

Особенно важным становится оборонное измерение. Европа сталкивается с необходимостью укреплять собственные оборонные возможности, а Турция располагает крупной военной промышленностью, значительным опытом производства беспилотных систем и развитой оборонной инфраструктурой. Поэтому Анкара получает дополнительное значение именно в тот момент, когда европейские государства вынуждены искать новые механизмы собственной безопасности. Здесь география работает на Турцию: страна одновременно контролирует проливы, имеет выходы к Черному и Средиземному морям, является членом НАТО и находится непосредственно возле Кавказа, Ближнего Востока и Черноморского региона.

Но если европейское направление превращает Турцию в важного участника системы безопасности, то Кавказ делает её транспортно-экономическим центром. Carnegie Endowment в исследовании о роли Турции в экономической диверсификации Южного Кавказа подчёркивает уникальные возможности Анкары в развитии производства, логистики и транспорта. Аналитики Carnegie связывают потенциальное открытие новых транспортных связей на Южном Кавказе с формированием более широкого экономического пространства, которое может соединить Кавказ с Центральной Азией и европейскими рынками. В этой конструкции Турция рассматривается уже не просто как сосед Кавказа, а как один из механизмов его экономического включения в более широкую евразийскую систему.

Для Азербайджана эта трансформация имеет особое значение. Баку и Анкара уже обладают исключительно плотной энергетической, транспортной и политической связью, а развитие Среднего коридора усиливает значение этой связки. Азербайджан становится каспийским звеном, через которое Центральная Азия получает выход к Кавказу и далее к Турции, тогда как Турция превращается в западные ворота этого пространства. Поэтому нельзя рассматривать Средний коридор только как железнодорожный или логистический проект. В более широком смысле это формирование нового геоэкономического пространства, где Баку и Анкара выполняют разные, но взаимодополняющие функции.

Именно здесь возникает Центральная Азия. Германия, Франция или даже Брюссель могут иметь серьёзные экономические интересы в Казахстане, Узбекистане или других странах региона, но географически Европа находится от Центральной Азии значительно дальше. Турция обладает совершенно другим преимуществом. Она находится на продолжении сухопутной оси Центральная Азия — Каспий — Кавказ — Анатолия — Европа. В июне 2026 года в Стамбуле представители железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана, Турции, Грузии, Азербайджана и Кыргызстана подписали соглашение о дальнейшем развитии CASCA+ — маршрута, связывающего Центральную Азию, Южный Кавказ и Анатолию. Это показывает, что идея транспортной связанности постепенно переходит из политических деклараций в институциональную работу.

При этом Турция не ограничивается транспортом. Стратегическое продвижение Анкары в Центральной Азии происходит одновременно через торговлю, оборонное сотрудничество, образование, инвестиции и Организацию тюркских государств. Аналитик SWP в исследовании «Turkey’s Turns to Central Asia: Learning by Doing» рассматривает это направление как самостоятельный элемент турецкой внешней политики, а исследования последних лет показывают, что ОТГ постепенно выходит за рамки культурного сотрудничества и всё больше занимается транспортом, экономикой, безопасностью и координацией инфраструктурных проектов. В результате между Турцией, Азербайджаном и государствами Центральной Азии формируется всё более плотная сеть практических связей.

Однако здесь важно не впасть в чрезмерное преувеличение. Центральная Азия не превращается в «турецкую сферу влияния». Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие государства проводят многовекторную политику и одновременно взаимодействуют с Россией, Китаем, Европой, США, Ираном и другими партнёрами. Именно поэтому Турция должна конкурировать не только за рынки, но и за долгосрочное экономическое присутствие. Исследование о роли Турции как средней державы в Центральной Азии подчёркивает, что Анкара действует в условиях конкуренции одновременно с Россией, Китаем и США.

Тем не менее новая ситуация вокруг Ближнего Востока дополнительно усиливает значение турецкой географии. Аналитики индийского Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses отмечают, что кризис вокруг Ирана ускорил переоценку сухопутных маршрутов в Западной Азии, а Турция оказалась в положении потенциального логистического и энергетического узла между Азией, странами Персидского залива и Европой. Это особенно важно в условиях, когда традиционные морские коммуникации сталкиваются с дополнительными рисками. Таким образом, события на Ближнем Востоке неожиданно усиливают значение сухопутной инфраструктуры, проходящей через Турцию и Кавказ.

И здесь снова появляется Азербайджан. Без Каспия турецкая концепция восточно-западной связанности была бы значительно слабее. Именно Азербайджан позволяет соединить турецкую инфраструктуру с Центральной Азией, а через Казахстан и Каспий — с более широким китайским и центральноазиатским экономическим пространством. Поэтому стратегический тандем Баку и Анкары постепенно приобретает значение, выходящее далеко за пределы двусторонних отношений. Это уже своеобразная геоэкономическая связка, в которой Азербайджан обеспечивает каспийское направление, а Турция — анатолийское продолжение маршрута к европейскому рынку.

При этом серьёзные аналитические центры предупреждают, что сам по себе Средний коридор ещё не гарантирует успеха. Carnegie в апреле 2026 года указывал на инфраструктурные и политические ограничения, которые пока мешают маршруту выйти на действительно масштабный уровень. Это важное замечание: геополитическое значение коридора растёт быстрее, чем его физическая пропускная способность. Следовательно, перед Турцией, Азербайджаном и другими странами маршрута стоит задача превратить политическую концепцию в конкурентоспособную экономическую систему — с нормальной логистикой, таможенными процедурами, портами, железными дорогами и предсказуемыми сроками доставки.

Не менее интересным становится и то, как меняется роль Турции на Южном Кавказе после продвижения азербайджано-армянского мирного процесса. Потенциальное открытие новых транспортных связей через регион способно изменить экономическую географию всего Кавказа. Caspian Policy Center в своей аналитике о «моменте Среднего коридора» подчёркивает, что подключение новых маршрутов способно значительно увеличить связность Центральной Азии, Кавказа и Европы, а нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может создать дополнительные возможности для расширения транспортной сети.

Но Турция становится важной не только потому, что стоит «посередине карты». География сама по себе не создаёт державу. Значение Анкары определяется сочетанием географии, армии, промышленности, энергетики, портов, транспортной инфраструктуры, дипломатии и способности разговаривать одновременно с государствами разных политических лагерей. Именно сочетание этих факторов объясняет, почему Турция сегодня всё чаще оказывается в центре обсуждений европейской безопасности, Кавказа, Черного моря, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Показательно и то, как оценивает турецкую региональную роль Brookings Institution. В исследовании 2026 года о ближневосточной стратегии Анкары Турция описывается как центральный региональный игрок, который пытается не столько установить доминирование, сколько управлять сложной системой конфликтов и противоречий вокруг себя. Эта оговорка принципиальна. Турецкое влияние не следует автоматически воспринимать как стремление создать новую империю или заменить собой другие центры силы. Скорее речь идёт о попытке Анкары добиться такого положения, при котором ни одна крупная региональная архитектура — европейская, кавказская, ближневосточная или центральноазиатская — не сможет формироваться полностью без участия Турции.

В этом и заключается главное изменение последних лет. Турция постепенно перестаёт быть просто «мостом» между Востоком и Западом. Мост — это объект, которым пользуются другие. А Анкара стремится стать узлом, который сам определяет направления движения капитала, товаров, энергии, технологий и дипломатических инициатив. Это принципиальная разница. Если прежняя модель предполагала роль Турции как транзитной территории, то новая предполагает роль государства, способного формировать правила и инфраструктуру самого транзита.

Для Азербайджана такая трансформация открывает дополнительные возможности, но одновременно требует собственной стратегической работы. Баку не должен становиться просто восточным продолжением турецкой инфраструктуры, точно так же как Турция не может воспринимать Азербайджан исключительно как транзитный участок. Сила этой модели как раз в взаимодополняемости: Азербайджан располагает Каспием, энергетическими ресурсами и центральным положением на Кавказе, Турция — крупным рынком, промышленной базой, выходами к Средиземному и Черному морям и прямой связью с Европой. Вместе эти факторы создают значительно более крупное пространство возможностей.

Поэтому разговор о Турции как о новой центральной державе Евразии — это не вопрос красивой геополитической формулы. Это вопрос инфраструктуры, экономики и способности использовать исторический момент. Европа ищет новые механизмы безопасности, Центральная Азия стремится диверсифицировать внешние связи, Кавказ выходит из старой системы конфликтов и закрытых границ, а Ближний Восток переживает очередную перестройку. На пересечении всех этих процессов находится Турция.

И если нынешняя тенденция сохранится, то в ближайшие годы главным конкурентным преимуществом Анкары может стать не отдельный военный союз и не отдельный транспортный проект, а сама способность соединять разные регионы в одну систему. Именно поэтому Турция сегодня важна для Европы не только как член НАТО, для Кавказа — не только как сосед, а для Центральной Азии — не только как тюркский партнёр. Она постепенно превращается в пространство, через которое проходят сразу несколько линий новой евразийской геополитики. А для Азербайджана это означает одно: чем сильнее Турция превращается в восточно-западный узел, тем выше стратегическая цена самого Азербайджана как каспийского звена этой системы.

Агиль Гахраманов