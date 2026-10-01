В сентябре температура воздуха в Азербайджане в течение 24 дней была выше климатической нормы на 0-7 градусов, еще четыре дня — ниже нормы на 0-7 градусов.

Об этом заявили в Национальной гидрометеорологической службе.

Среднемесячная температура составила 24 градуса, что на 2 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 34 градусов.

Сильный ветер наблюдался 9 дней в Баку и на Абшероне и 14 дней в регионах. Максимальная скорость ветра достигала 28 м/с.