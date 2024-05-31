Обнародован прогноз погоды на июнь в Азербайджане.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, погодные условия и температурный режим в июне типичны для первого месяца летнего сезона.

Однако в отдельные дни погодные условия будут нестабильными из-за влияния циклонов из северных и западных регионов. Это проявится и в температуре воздуха. Сильные конвективные воздушные потоки, образующиеся на фоне высокой температуры, создадут условия для кратковременных ливней, гроз и града преимущественно в горных и предгорных районах.

В июне среднемесячная температура воздуха и месячное количество осадков будут близкими к климатической норме, а местами несколько превышать ее. Такая же тенденция может быть и в объеме месячных осадков, количество осадков будет близко к климатической норме, на некоторых территориях осадков будет немного больше.

В начальных числах первой декады ожидается усиление северо-западного ветра, преимущественно в горных и предгорных районах прогнозируются переменные осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается 23-25 градусов, что близко и немного выше климатической нормы. Ночью ожидается 19-24 градусов тепла, днем 28-33 градусов тепла, в отдельные дни 35-38 градусов тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 9-12 мм).