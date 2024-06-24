В Азербайджане с 2019 года удалось достичь существенного увеличения числа трудовых договоров, дополнительно было заключено более 580 тыс. трудовых договоров.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на выставке продвижения местных компаний.

По его словам, фонд заработной платы в стране увеличился в 2,7 раза: «Среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 80%. Министерство ежегодно помогает найти работу почти 100 тыс. человек».

Отметим, что в ходе трехдневной выставки более 150 местных компаний, работающих в сферах пищепрома, ИКТ, образования, строительства, промышленности, логистики, текстильной и других, представят свою продукцию и услуги. (report)