В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Азербайджан оказался на очень низком месте. Самая высокая заработная плата в мире, по данным рейтинга, наблюдалась в Швейцарии: 8,1 тыс. долларов в месяц. В тройке стран-лидеров также оказались Люксембург и США.

С ними Азербайджан, к сожалению, сравнивать не приходится. Самая низкая заработная плата наблюдалась в Лесото (24 доллара), Анголе (27 долларов) и Малави (31 доллар). С ними Азербайджан, к счастью, сравнивать не приходится. А вот со странами бывшего Советского Союза — самое оно.

Так вот, тут оказалось, что самая высокая средняя зарплата на постсоветском пространстве в России — 2,2 тысячи долларов в месяц. И это — в условиях жестких санкций со стороны США и Евросоюза.

Да, я понимаю, что оценивать среднюю зарплату по стране — это как измерять среднюю температуру по палате. И не всегда, продолжая игру словами, если один из нас есть мясо, а другой питается виноградными листьями, в среднем мы оба едим долму. Тем не менее, цифра средней зарплаты в России, с учетом оправданного давления на нее со стороны США и ЕС за войну против Украины, удивляют. Могло быть гораздо хуже.

На втором месте Казахстан. Там, по данным CEOWORLD Magazine, средняя зарплата составляет 673 доллара в месяц. Много это или мало для страны, которая имеет вторые по величине в мире запасы урана, хрома, свинца и цинка; третьи по величине запасы марганца; пятые по величине запасы меди; и входит в первую десятку по запасам угля, железа и золота, а также является экспортером алмазов, занимая при этом 11-е место по величине разведданных запасов нефти и природного газа? На этот вопрос пусть отвечают казахстанские экономисты.

Я же быстренько пробегусь далее по списку. Итак, средняя месячная зарплата в Туркменистане 654 доллара, в Беларуси 621 доллар, в Армении 541 доллар, в Молдове 508 долларов, в Азербайджане 494 долларов, в Украине 430 долларов, в Узбекистане 351 доллар, в Кыргызстане 228 долларов, в Таджикистане 169 долларов. Такие вот цифры от CEOWORLD Magazine. Сразу отмечу, что статистика по Украине нуждается в перепроверке по причине того, что в условиях войны там объективно сложно подсчитать количество официально и неофициально работающих, как и их реальную зарплату.

Что до нашей страны, то замечу, что указанная выше цифра отличается от тех, что выдает отечественный Госкомстат. Согласно его отчету, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-апреле текущего года увеличилась на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1 007,5 маната. Это, по текущему курсу, составляет 592 доллара США. То есть, даже если верить отечественному Госкомстату, средняя месячная зарплата в Азербайджане ниже, чем в России, Казахстане, Туркменистане и Беларуси.

При этом, в каждой из постсоветских стран есть свой Госкомстат, который выдает цифры, отличающиеся от приведенных CEOWORLD Magazine. Вот и согласно данным Госкомстата Армении, средняя месячная зарплата в этой стране составляет 273.243 драмов, что составляет 702 доллара. То есть, если верить Госкомстатам Азербайджана и Армении, то в среднем месячная зарплата в нашей стране ниже аж на 110 долларов. На мой взгляд, нет никаких реальных причин, по которым средняя месячная зарплата в Азербайджане на 110 или 47, смотря каким цифрам верить, ниже чем в Армении. Потому, что несопоставимы природные богатства Азербайджана и Армении, экономический потенциал, транспортные и иные возможности наших стран.

Стало быть, мы имеем дело с совершенно неприемлемой ситуацией. И было бы правильно, если бы все отечественные министры. отвечающие за экономический, социальный блоки выступили в прессе с ответом на вопрос о причинах, по которым средняя месячная зарплата в Азербайджане ниже, чем в Армении. А еще лучше, конечно же, чтобы они озвучили конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы эта позорная ситуация изменилась. С четким указанием сроков, когда стоит ждать результатов этих шагов.

Пока же мы обратились за соответствующими комментариями к депутату Милли Меджлиса, экономисту Руфату Гулиеву. «Есть известное выражение про то, что существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Исходя из этого выражения было бы не совсем правильно слепо доверять каким-либо статистическим данным, в том числе и тем, что предоставляют международные организации. Достаточно вспомнить о том, сколь сильно отличаются данные Всемирного Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития, МВФ по тем или иным позициям, включая паритет покупательской способности. Много вопросов можно задать и организациям, которые оценивают уровень благосостояния граждан различных стран мира»,- заявил он.

При этом, по словам Р.Гулиева, в отличие от многих, в том числе и экономически развитых государств мира, в Азербайджане напрочь отсутствует такое явление, как пауперизм, то есть массовая нищета. В той же Индии, об экономическом рывке которой много сейчас говорят, это явление имеет место. И это то, что можно увидеть невооруженным глазом. «Я бывал в странах, данные по которым привел CEOWORLD Magazine — в Казахстане, Беларуси, России, Туркменистане, Таджикистане. Был я многократно и в Украине, но считаю неправильным оценивать ситуацию в этой стране сейчас, пока там идет война. Так вот, со всей ответственностью могу заявить, что невооруженным глазом видно, что уровень благосостояния в Азербайджане выше, чем Казахстане и Туркменистане. Что до России, то тут нужно отделить уровень благосостояния, средних зарплат в Москве и Санкт-Петербурге с одной стороны и остальной частью РФ с другой стороны. Так что, тут не все так однозначно, как указано в CEOWORLD Magazine»,- считает депутат ММ.

Он также призвал обратить внимание на макроэкономические показатели Азербайджана и Армении, назвав их не сопоставимыми. Кроме того, Р.Гулиев указал на то, что азербайджанский манат в последние годы является самой стабильной, твердой валютой на постсоветском пространстве. Что тоже, по его словам, является признаком экономической стабильности государства и экономического же благополучия наших граждан.

«Также хочу отметить, что в экономику Азербайджана, за последние годы, было вложено свыше 300 миллиардов долларов в виде инвестиций. Немалая часть из которых является внутренними инвестициями. Соответственно, как-то не логично заявлять о том, что в нашей стране более низкий уровень средней зарплаты или более низкий уровень жизни, чем в той же Армении, внешний долг которой растет и которая не участвует ни в каких региональных, а тем более международных, транспортных и энергетических проектах, инициированных Азербайджаном и реализованных благодаря нашей стране. Также напомню о том, что Азербайджан и сам является крупным инвестором, вкладывающим миллиарды долларов в различные сектора экономик иных стран., включая братскую Турцию. Так что, еще раз повторю, не всегда нужно слепо доверять тем или иным статистическим данным», — утверждает Р.Гулиев.

Он также указал на то, что есть множество разных методологий оценки экономического благосостояния стран мира, включая и определение средней заработной платы. Эксперт указал и на то, что есть такие понятия, как двойные расчеты, номинальные и реальные цены на рынке, а также паритет покупательской способности. Все это, по словам эксперта, говорит об отсутствии какой-то одной методологии, с помощью которой можно было бы гарантированно точно говорить о реальном уровне благосостояния граждан той или иной страны мира, включая уровень их средней зарплаты.