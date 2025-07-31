В августе текущего года в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне, близком к климатической норме, местами — немого выше.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, количество месячных осадков также будет близко к климатической норме.

В первой декаде погода по всей стране ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-28°, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 22-27°, днем — 29-34°, в отдельные дни — 38-40° тепла. Ожидается, что количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).