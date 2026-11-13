Китайские власти будут содействовать нормализации ситуации в районе Персидского залива. Об этом заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

«Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», — приводит сайт МИД КНР слова Чжай Цзюня. 12 ноября он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как отмечается, стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки и текущей ситуации в Ближневосточном регионе. По словам Чжай Цзюня, Пекин предлагает соответствующим сторонам воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что необходимо урегулировать разногласия и споры путем диалога и переговоров. «Китайская сторона неизменно считает, что конфликт не должен обостряться, а военные действия — принимать все больший масштаб. Противостояние усугубляет противоречия, диалог — это единственный верный путь», — подчеркнул спецпосланник.

Он также напомнил, что обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности и развитии региона.