В нью-йоркском районе Бруклин рухнул жилой трехэтажный дом. По данным спасателей, погибли восемь человек, еще 19 получили травмы.
Катастрофа произошла вечером в среду (в Европе была ночь на четверг) в центре Бруклина, в районе Маленький Гаити. Сотни спасателей разбирали завалы и доставали людей всю ночь.
Как сообщила утром четверга пожарная охрана Нью-Йорка, восемь человек были найдены мертвыми, четверо доставлены в больницы в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы с серьезными травмами, но без угрозы для жизни, и 10 человек получили небольшие травмы.
Глава Пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито рассказал прессе, что рядом с рухнувшим домом находится стройка, и работы на ней шли в том числе и в момент обрушения.
По данным телекомпании CBS News, рухнувший дом был построен в 1930 году.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил: «Я всем сердцем — с родными и близкими тех, кого мы потеряли, с теми, кто ранен, и со всеми, кто скорбит сегодня».
Полиция оцепила несколько кварталов вокруг места катастрофы, на завалах продолжают работать спасатели.
Конкретные причины катастрофы еще пока выясняются.
По данным CBS News, перед обрушением на соседнем участке копали котлован, но обрушился ли дом именно из-за этого, сейчас неизвестно, городские власти пока еще выясняют все обстоятельства.
CBS сообщает, что до катастрофы, перед началом строительства по соседству, специалисты проверяли состояние этого дома, и строители получили все необходимые разрешения на земляные работы и сооружение фундамента.
«Мы в тесном сотрудничестве со Строительным департаментом [Нью-Йорка] и правоохранительными органами выясняем, способствовали ли это трагедии какие-либо преступные действия», — написал в сети X окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес. (bbc.com)