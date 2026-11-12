В нью-йоркском районе Бруклин рухнул жилой трехэтажный дом. По данным спасателей, погибли восемь человек, еще 19 получили травмы.

Катастрофа произошла вечером в среду (в Европе была ночь на четверг) в центре Бруклина, в районе Маленький Гаити. Сотни спасателей разбирали завалы и доставали людей всю ночь.

Как сообщила утром четверга пожарная охрана Нью-Йорка, восемь человек были найдены мертвыми, четверо доставлены в больницы в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы с серьезными травмами, но без угрозы для жизни, и 10 человек получили небольшие травмы.

Глава Пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито рассказал прессе, что рядом с рухнувшим домом находится стройка, и работы на ней шли в том числе и в момент обрушения.

По данным телекомпании CBS News, рухнувший дом был построен в 1930 году.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил: «Я всем сердцем — с родными и близкими тех, кого мы потеряли, с теми, кто ранен, и со всеми, кто скорбит сегодня».

Полиция оцепила несколько кварталов вокруг места катастрофы, на завалах продолжают работать спасатели.