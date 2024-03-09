Дом обрушился в центре Тулузы на юге Франции в ночь на субботу.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Depeche.

Сообщается, что спасатели обследуют завалы на наличие людей под ними.

Инцидент произошел на улице Сен-Ром. Обрушившееся четырехэтажное здание было признано аварийным еще в понедельник, когда там обрушилась внутренняя стена, а позже прибывшие на место специалисты по аварийным домам обнаружили крупную трещину в одной из стен.

В субботу утром спасатели вместе с кинологами продолжают обследовать завалы, чтобы убедиться, что под ними нет людей. 26 жителей соседних домов также временно эвакуировали, их дома осматривают специалисты.

Это уже второй крупный инцидент в Тулузе, где 4 марта обрушился строившийся метромост.