На саммите G20 в Атланте организаторы отменили традиционную совместную фотосессию после того, как несколько официальных лиц отказались сниматься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел Германии, «семейное фото» участников, которое обычно делают на таких встречах, в первый день не состоится.

«На данный момент я предполагаю, что группового фото вообще не будет», – заявил политик незадолго до начала встречи.

Упомянув министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вадефуль добавил, учитывая агрессивную войну России против Украины: «Однозначно не будет «семейного фото», на котором наши европейские партнеры будут вместе с господином Лавровым».

С Россией нет нормальных отношений, добавил министр иностранных дел.

«Мы должны решать спорные вопросы здесь, за этим столом. Именно поэтому эти переговоры важны. Но мы также не должны посылать неправильные визуальные сигналы», – заявил Вадефуль.

Инцидент, который участники встречи восприняли как скандал, стал следствием разногласий между США и их союзниками, возникших из-за попытки американского лидера наладить отношения с Россией. Хотя подобная фотосессия носит церемониальный характер, она является ритуалом таких мероприятий и призвана демонстрировать единство мировых лидеров.