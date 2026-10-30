В итальянском городе Болонья произошли стычки между полицейскими и протестующими. Об этом сообщает RT.

На территории всей Италии сегодня проходят акции. Протестующие выступают против роста цен и стоимости жизни, а также против милитаризации.

Протесты проходят в том числе в Риме и Неаполе. Кроме того, профсоюзы заблокировали работу портов Каррара и Ливорно в центре Италии.

До этого Le Figaro сообщило, что французская молодежь пригрозила на Хэллоуин повторить сюжет фильма «Судная ночь», в котором порядок в государстве поддерживается с помощью случающейся раз в год ночи беззакония.