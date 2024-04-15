Митингующие в Тбилиси у здания парламента против закона об иноагентах стали устраивать стычки с полицией, начались задержания, сообщает ТАСС с места событий.

Участники акции протеста решили начать потасовку с полицией после того, как полицейские не дали им возможность обойти здание парламента и сделать символический круг. Полиция начала задержания. Как сообщил местным СМИ представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе, задержаны четыре человека. Он не стал уточнять, по какой статье произошло задержание митингующих.