Жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала умерла после того, как протестующие заперли её в доме и подожгли его.

Протесты в Непале начались после того, как 5 сентября власти объявили о запрете в стране нескольких соцсетей. Митингующие не остановились даже после того, как решение было отменено 9 сентября, передает snob.ru.

Участники протестов атаковали дом Джала Натх Кханала и подожгли его, когда его жена Раджьялакшми Читракар находилась внутри. Женщина получила сильные ожоги и серьёзные повреждения лёгких, её госпитализировали, но в больнице она скончалась. Нападениям также подверглись ещё один экс-премьер Шер Бахадур Деубу с супругой и глава Минфина Непала Прасад Паудель.