У здания правительства Армении в Ереване произошли между полицейскими и участниками стихийной акции, которые высказывают недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Sputnik Армения.

Стычки носят локальный характер. В сторону полиции бросали бутылки. Правоохранители просят митингующих успокоиться и не прибегать к насилию.

Демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявляя, что только так можно спасти страну и Нагорный Карабах.

Как сообщалось, собравшиеся обвиняют премьер-министра страны Никола Пашиняна в предательстве.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.