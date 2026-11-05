Политики Демократической партии США готовят материалы для проведения расследования действий Дональда Трампа на посту президента США, в разбирательства могут быть вовлечены глава SpaceX Илон Маск и члены семьи Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters на основании комментариев десятков конгрессменов, юристов и политических консультантов.

Отмечается, что многие представители Демпартии США ранее призывали немедленно подать запрос на импичмент Трампа после промежуточных выборов 3 ноября, но предпочли предварительно собрать все юридические основания, которые могут включать в себя обвинения против сыновей президента США, Маска и многочисленных сотрудников Белого дома.

«Мы ожидаем проведения огромного объема агрессивных и масштабных расследований, которые будут нацелены как на администрацию [президента США], так и на частный сектор», — заявила Reuters специалист американской фирмы Arnold & Porter по надзору за деятельностью Конгресса США Рейчел Коттон.

Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов получила большинство в обеих палатах Конгресса: Сенате и Палате представителей. Трамп признал итоги выборов. Демократы одержали победу даже в традиционно республиканских штатах.