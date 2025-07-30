Конфиденциальные документы из расследования о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией обнаружены в помещениях Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что директор ФБР Кэш Патель нашел материалы в «мешках для сжигания» бумаг с грифом «секретно». Согласно инсайдерам, в нескольких контейнерах находились тысячи страниц.

«Мешки для сжигания используются строго для утилизации документов высшей категории секретности», — пояснили источники телеканала.

В рассекреченных приложениях к отчету упоминается, что зарубежные источники указывали на «роль ФБР в распространении информации о связях Трампа с Россией» еще до начала официальной проверки.

18 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором утверждала, что обвинения в адрес Российской Федерации о вмешательстве в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Барака Обамы. По ее словам, за несколько месяцев до проведения голосования разведывательное сообщество выражало уверенность в отсутствии у Москвы намерений или возможностей оказать влияние на избирательный процесс. Однако, после победы Дональда Трампа администрация Обамы потребовала подготовить новый доклад, содержащий данные, противоречащие ранее сделанным оценкам.