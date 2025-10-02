В III квартале 2025 года Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении 75 человек.

Об этом говорится в статистических данных по борьбе с коррупцией Госслужбы за III квартал 2025 года.

По результатам служебных расследований незаконных действий сотрудников и случаев злоупотребления должностными полномочиями в 2023 году дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры применены в отношении 78 сотрудников, в прошлом году — 249, а в соответствующий период 2025 года — 143 сотрудников (из них 54 — руководящий состав).

Отмечается, что в текущем году 9 сотрудников уволены в запас по негативным причинам или с ними расторгнуты трудовые договоры, по 35 фактам в отношении 75 человек материалы направлены в Генпрокуратуру для принятия процессуального решения.