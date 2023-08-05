Под председательством председателя Счетной Палаты Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание коллегии.

Как сообщили АПА в Палате, на заседании был рассмотрен аудиторский отчет о результатах аудита управления государственными средствами и имуществом по Бакинскому транспортному агентству и подведомственным учреждениям, согласно плану работы Счетной палаты на 2023 год. Учитывая вероятные признаки состава преступления в выявленных правонарушениях, было решено направить соответствующие материалы по результатам аудита в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 26.2 закона Азербайджанской Республики «О Счетной палате».

Затем на заседании были обсуждены и утверждены программы, связанные с аудитами, предусмотренными в рабочем плане на 2023 год, а также рассмотрены текущие вопросы, стоящие в повестке дня, связанные с функциональной деятельностью.