Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили в Ормузском проливе американский автономный подводный аппарат Remus 600. Это уже второй подобный дрон США, захваченный иранскими военными.

«Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, ведший шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», — говорится в заявлении КСИР.