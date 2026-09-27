Глава МИД Турции Хакан Фидан 26 сентября заявил, что страна продолжает переговоры с Москвой о реэкспорте российских систем противовоздушной обороны С-400.

«Как я уже сказал, уважаемые друзья, наши переговоры по этому вопросу (C-400. — Ред.) продолжаются. <…> Когда переговоры завершатся, мы, разумеется, сообщим об этом общественности», — сказал он, видео опубликовала турецкая журналистка Бахар Фейзан в соцсети Х (бывш. Twitter).

На ее вопрос о том, завершатся ли переговоры до конца текущего года, министр не назвал точных сроков.