Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны после гибели военнослужащих во время учений на Каспии. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан», — говорится в публикации.

24 сентября военнослужащие выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспия. По официальным данным, в море унесло 17 военных, 12 из них погибли. Троих удалось спасти, еще двое пока числятся пропавшими без вести.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих. Он поручил правительственной комиссии установить все обстоятельства трагедии и оказать необходимую помощь семьям погибших. Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих.